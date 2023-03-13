竹科是全球高科技指標園區，擁有突出的半導體產業集群，並持續創新轉型，具備5G、AIoT、車用電子及高效能運算等重要領域的研發製造能量及競爭力，在全球高科技產品供應鏈中佔有關鍵地位，2022年營業額及出口額較2021年同期分別成長1.59％及8.52％，達1兆6,132億元及1兆7,293億元。

由於國際政經局勢仍充滿不確定性，園區廠商採取提高原物料庫存水位，強化供應鏈韌性方式因應，2022年進口額成長29.53％，達新台幣8,356億元，可見竹科高科技產業重鎮地位鞏固，並已成為全球相關產業共創共榮的關鍵夥伴。

以六大產業營收成長情形來看，電腦及周邊產業成長29.84％居冠，通訊產業成長24.67％次之，精密機械成長12.79％；另積體電路、生物技術產業及光電產業成長率則分別衰退1.14％、2.15％及16.42％。

在廠商不斷創新研發蓄積能量下，電腦及周邊產業順勢受惠於後疫情時代企業雲端應用蓬勃發展，加上數位轉型與跨域整合創新技術，帶動商用高階產品成長；通訊產業成長次之，係因5G Open RAN開放網路、低軌衛星通訊產業鏈及歐美加速寬頻市場帶動需求等。

2022年共計新引進30家投資案，投資金額95.26億元，預估3年內可再提供2,000人以上就業機會，創造超過247億元營業額。生技類占新核准入區廠商高達33.3％，為10家，其中開發精準健康產品或服務者計6家，佔60％。重大投資案包括積亞半導體、保瑞生技、汎銓科技及韓松化學等；動土擴廠案計有耀儒科技、世延生醫、承鼎精密及藥華醫藥等。

2022年已入區登記廠商計567家，較去年同期增加19家，成長3.47％；就業人數達175,217人，較去年同期增加10,433人，成長6.33％。