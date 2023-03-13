台東皮雕藝術家張瑪莉將布農族射耳祭獵物山羌剩餘的腳蹄、頭角及尾巴回收再利用，加工後製「原」汁「原」味的項鍊、鑰匙圈，予這些獸毛、獸角新生命，她說，這些文創商品，象徵獵人的陽剛之氣，可以趨吉避凶，是台東限定版紀念品。

張瑪莉說，丈夫是海端鄉初來部落的布農族人，每年5月在傳統歲時祭儀射耳祭前1個月，家家戶戶的男人都要上山狩獵，獵到的山羌等獸肉經處理後，剩下的腳蹄、頭角及尾巴都沒有做有效的利用，非常可惜，靈機一動，便將它們回收製成「原」汁「原」的項鍊、鑰匙圈，成為台東限定版創意商品。

張瑪莉表示，布農族獵人都是英勇剽悍，所以這些獸毛、獸角也象徵陽剛之氣，許多獵人喜歡帶在身上，不僅視為光榮戰績，山上的「髒東西」也比較不會靠近，小孩佩帶也能作為護身符保平安。

張瑪莉說明，成年山羌的頭角較長，小山羌頭角較短，而且不是每1隻都有頭角，因為不容易取得，也比較珍貴，售價約在千元以上。另外，山羌的尾巴呈現棕色、白色，做成毛茸茸的吊飾，特別受女生跟孩子喜愛，而母山羌尾巴特別大，每個都獨一無二，經過防腐、洗劑清洗、梳毛等處理，保留尾巴的骨頭，永久不會掉毛。

張瑪莉是蘭嶼達悟族人，以家鄉為名創立「人之島女巫工作室」從事皮雕藝術創作，她說，獨特的獸角吊飾頗受消費者喜愛，每年射耳祭後都會有國內外的粉絲詢問購買，但是也有民眾懷疑「這是真的山羌角嗎？」，她都會立刻告知：這些都是環保再利用的真品。