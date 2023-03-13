王道銀行今舉行媒體春酒，為駱怡君上任以來首次參與，會中受訪時提及SVB問題時指出，就她自己看法，此次應為單一銀行事件，而非整體金融系統危機，SVB在美國當地規模頗大，但主要客戶都以矽谷的新創產業為主，而新創業變動性大，資金穩固度也不如成熟企業，此次市場出現波動，對中大型企業沒有影響，但對新創反彈就很大。

她說，SVB客戶集中在新創產業，因此與其說是金融風險，更確切來說應更偏向新創事業風險，未來新創事業在成長過程，包括籌資各方面發展，都會面對更強勁挑戰，但美國聯準會（Fed）也已宣布，所有存款都可以被覆蓋到，顯然是被定義成單一事件，並非整體風險性事件。

她也提到，SVB過去一方面投資美債，另一方面也花了蠻高成本吸收存款，整體操作上，對於風險考量是相對較少、比較敢衝，一旦遇到經濟狀況不好，可能就會翻船、踢到石頭；而我國銀行向來以穩健為原則，客戶不用擔心。

對於國內影響面，駱怡君強調，我國主管機關監管嚴謹，整體表現穩健，此次單一事件，不至於擴散其他市場上，重點應是信心面問題，但不是在銀行端，更大的影響力會在新創事業方面；王道銀行與SVB並無往來，整體台灣金融業曝險也不高。