上周公債利率下行，與利率政策連動性較高的美國兩年期公債殖利率近三日自高點走降逾55 基點至4.46％。

目前市場對於聯邦基準利率的升息終點預估，由先前5.7％降至5.1％，3月會議升息預期由2碼降至1碼。

凱基投信指出，本次事件起因於矽谷新創事業過去一年相關產業低迷，導致銀行客戶因資金需求大量提款，而矽谷銀行過去將大量存款投資於國債及房貸抵押證券，近年來利率快速上升，造成其持有的資產價格大幅下跌，因而造成大幅虧損，且在高利率環境下無力籌資而倒閉。

市場想起2008年的次貸風暴，惟本次事件雖造成短期市場震盪，但預期不會演變成大規模的金融系統性風險，理由包括，一、矽谷銀行為地區性銀行，風險外溢效果將不會如金融風暴時期嚴重；另外，矽谷銀行的客戶集中於美國新創企業，總規模較小，因此矽谷銀行影響規模有限，非雷曼事件翻版。

二是美國財政部、聯準會（Fed）、聯邦存款保險公司(FDIC)已即時出手處理，除了確保存款戶不會承受損失之外，聯準會還推出新工具─銀行定期融資計劃（BTFP），為符合條件的存款機構提供長達一年的貸款，替市場注入流動性及信心。

三、截至2022第三季，美國金融部門槓桿比例較2008年次貸危機期間的123％回落至75％。目前市場最擔憂的流動性因聯準會即時出手，利率市場沒有看到大幅緊縮的情形。