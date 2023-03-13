民進黨台北市議員簡舒培指稱，北市府衛生局一名中國大陸籍臨時工在抖音上傳台北市長蔣萬安出席活動多部影片，且全部tag「兩岸一家親」，更將民眾個資製成影片。衛生局13日回應，該員工已在今年3月離職，工作未涉及機密文件碎紙、核銷等行政庶務，未來將加強內部人員教育及管理。

衛生局表示，該員是依勞動部「安心即時上工計畫」進用的時薪人員，每月工時不定，最高工作80小時，辦理防疫物資發放、搬運與未涉及機密的文件碎紙、核銷等行政庶務事項，該員工在去年8月2日進用，今年3月3日離職。

衛生局表示，有關文書處理相關規定，依行政院文書處理手冊第76條規定第1項，「各機關員工對於本機關文書，除經允許公開者外，應保守機密，不得洩漏。」；台北市政府文書處理實施要點第104點第11項，「擅將公文交他人閱覽、抄錄影印或未經核准電遞、傳真者」，機關員工對業務內容均有保密義務，非經允許不得洩漏，若有違反，依本府文書處理要點懲處。

衛生局表示，將持續加強內部人員教育及管理，再次強調員工文書處理相關規定與保密義務，並重申上班時間禁止從事非公務業務。