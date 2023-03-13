諾貝爾文學獎得主、日本著名作家大江健三郎3日因衰老辭世，享壽88歲。

諾貝爾文學獎得主、日本著名作家大江健三郎於3日凌晨逝世，享壽88歲。他的作品主要關注反戰及身障的兒子，經歷過二次世界大戰的童年回憶讓他成為一名和平主義者，他曾透露10歲時，每天到校就被問是否願意為了天皇赴死，但不願意的心情又讓自己羞愧無比，他成名後，不諱言日本該為二戰負部分責任。

路透社報導，大江健三郎的多部作品聚焦反戰、廣島原子彈爆炸後的情形，他曾自述，1945年日本二戰戰敗時他才10歲，每天到校都會被問是否願意「為了天皇赴死」，但夜晚入睡時他才明白自己並不願意，他為此感到羞愧，這段兒時記憶帶給他很深的創傷。

他撰寫許多廣島原子彈爆炸的可怕故事，指出那些他所聽到的故事令人震驚，促使他成為一名作家。

大江健三郎生前從不諱言日本應該為二戰負責，並且嚴厲批評已故日本首相安倍晉三修改和平憲法的努力，他曾在2014年受訪時表示，日本對戰爭負有部分責任，「這場許多大國參與的戰爭讓全世界受苦，在這場大戰中也誕生及動用了核武。」

另外，大江健三郎的大兒子「光」患有嚴重腦疾，他作品中的多個角色都是從大兒子出發，其中半自傳小說《個人的體驗》探討接納孩子的困難。如今已成為作曲家的光曾經多年無法和家人溝通，大江健三郎曾說過，他的許多作品都是為了讓孩子發聲。

日本著名作家大江健三郎1994年12月親赴瑞典，從瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf，上圖右）手中接受諾貝爾文學獎。 （資料照／美聯社）

1994年大江健三郎獲得諾貝爾文學獎，諾貝爾委員會在宣布他獲獎時，細數了多部他有關兒子的作品。2014年他受訪時表示，儘管他本人可能是比較黑暗的小說家，但他也相信，自己的小說傳遞了對人類的信任，「這是來自於我兒子。」

1994年獲頒諾貝爾獎前，大江健三郎也獲得日本頒發「文化勲章」，不過他拒絕接受，因為勲章是由天皇頒布，他說：「我不承認任何高於民主的權威、價值觀。」

大江健三郎不只是反戰人士，2011年福島核災後，他更成為重要反核人士，並於2013年在東京組織反核遊行，2015年他也加入數千人遊行，反對安倍晉三推動讓日本自衛隊在國外作戰。