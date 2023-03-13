國內蛋荒延燒，為降低國軍對雞蛋需求，以及多方攝取蛋白質，農委會規劃以國產產銷履歷豆奶進行部分替代。農糧署今（13）日也召開調度會議討論。農糧署表示，自3月20日起至4月底將提供216萬瓶豆奶給國軍，預計2000萬經費由農委會全額吸收。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，因應農糧署的大糧倉計畫，目前學生營養午餐每個月至少會喝1次產銷履歷豆奶，現在也計畫讓國軍也加入，自下周一，也就是3月20日起，規劃一周2次提供國產產銷履歷豆奶給國軍，到4月底止預計提供216萬瓶。

蘇茂祥說，這次給國軍豆奶也是要推廣國產大豆，加上大豆是旱作，也能達到節水的目的，截至去年底國內大豆種植面積約4000多公頃，供應量和加工量能經盤點都沒有問題，這次216萬瓶的經費預估達2000多萬，經費農委會將全數吸收，但具體會多少還得以最後實際採購數量為準。

不過蘇茂祥強調，這次給國軍的豆奶只是單純推廣國產產銷履歷豆奶，能否替代雞蛋應詢問農委會畜牧處。

農委會畜牧處強調，蛋品雖然是優質的蛋白質來源，但國產的豬雞鴨魚肉等也都是優質的動物性蛋白質來源，鼓勵國人多選用多元化的國產畜禽產品。