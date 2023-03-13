民進黨主席賴清德今天下午親自主持黨務主管會報，新聞部主任兼發言人張志豪轉述，賴清德在聽取各部門業務報告後，向黨務主管說明他將於15日周三早上9點半登記，爭取民進黨的提名，參選2024的總統。他會根據黨的規定， 17日登記結束，若有兩個人以上，必須進行初選，會依據黨的規定來辦理請假。

賴清德在會中表示，感謝大家的辛苦和打拚，他從1月18日接任黨主席至今，近兩個月，因為大家團結合作，在中執會通過了幾項革新的議案，也成功打贏南投立委補選，並順利完成今年度的預算，這些都是很難得的成績。

對於相關工作都如期完成，他感謝所有黨務主管及黨工同仁，後續請大家團結合作，主動積極辦理各部門業務，彼此之間團結合作、協同作戰。

賴清德指出，一直想把地方黨部整合起來，現在是中央黨部的整軍經武，一定要把地方黨部串連起來，才能夠充分發揮黨的戰力。因此必須強化推動黨的公益化，及黨員的聯誼、講習、人才培育等工作。後續會和各縣市黨部主委討論後，進行縣市黨部組織規程的修訂。

此外，賴清德也指示政策會要以「民進黨是什麼樣的政黨」作為主題，擬定完整論述，因為黨是做執政的後盾，這套論述可供各部門更完整介紹並宣傳民進黨的價值理念和目標，並推動黨務。