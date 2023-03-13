井仔腳瓦盤鹽田是台灣現存最古老的鹽田，搭配鹽田滷水倒影，美不勝收。（雲嘉南管理處提供／張毓翎台南傳真）

2023年德國柏林旅展（ITB）日前公布得獎名單，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處以台南北門井仔腳瓦盤鹽田風情影片，獲得柏林旅展金城門獎（The Golden City Gate）生態旅遊類（Eco Tourism）銀星獎。

井仔腳瓦盤鹽田是台灣現存最古老的鹽田，不僅將特殊的瓦盤鹽田保留下來，並且延續百年的曬鹽技法，傳承及宣揚日益式微的曬鹽文化；整齊排列的瓦盤鹽田是井仔腳瓦盤鹽田最顯眼的特色，搭配鹽田滷水倒影，美不勝收。

雲嘉南管理處表示，井仔腳瓦盤鹽田2017年獲得亞太旅行協會（PATA）「環境保育類－環境教育計畫」金獎、2021年「行銷類－旅遊攝影」金獎、入選2021世界百大永續故事獎、2022年「亞太永續行動獎」金獎及「台灣永續行動獎」銅獎，這次獲國際性的獎項，期待讓井仔腳瓦盤鹽田被更多人看見。

雲嘉南管理處說，獲獎影片歡迎至「雲嘉南，好好玩！！！」YouTube網站觀賞（https://youtu.be/Dc80lk9GX3E），更多雲嘉南風景區景點資訊可至雲嘉南管理處官網（https://swcoast-nsa.travel/）或「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。