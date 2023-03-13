112年度全國原住民族運動會聖火13日下午傳抵苗栗縣，副縣長鄧桂菊率領苗栗縣政府原住民族事務中心主任蔣意雄及各業務主管，並由2位原住民議員楊文昌與劉美蘭陪同交接聖火，期許苗栗縣參賽選手發揮實力，取得佳績「全力原夢」。

全國原住民族運動會每2年舉行1次，今年全國原住民族運動會即將在3月24到27日於台北市開賽，苗栗縣共計130位選手參賽，報名較勁田徑、慢速壘球、籃球、柔道、角力、傳統摔角、傳統鋸木、傳統路跑、傳統負重、傳統射箭及傳統狩獵等11個項目，選手自今年1月起即密集展開訓練，將於競賽中全力以赴。

苗栗縣原住民有1萬1000餘人，其中以泰雅族、賽夏族及阿美族等3大族群為主，透過學校、社團及各體育會在培育原住民優秀體育人才方面不遺餘力，並採取精兵制，選出130位苗栗縣最優秀的族人參加全國原住民族運動會。

副縣長鄧桂菊等人傳遞聖火。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

13日全國原住民族運動會聖火環台傳遞儀式第5站在苗栗縣政府廣場登場，苗栗縣副縣長鄧桂菊、議員劉美蘭、楊文昌穿上原住民服飾，與原民中心所有同仁列隊歡迎，迎接聖火及聖火主火官、台北市體育局副局長蔡培林帶領團隊的到來，共同為參賽選手打氣。

聖火交接儀式。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

副縣長鄧桂菊從台北市體育局副局長蔡培林接下聖火，完成聖火交接儀式，率隊由苗栗縣政府第一辦公大樓至青年創業指揮部，隨後交回台北市聖火隊，接續前往台中市，繼續環台傳遞全原運聖火。

鄧桂菊表示，聖火環台傳遞儀式中，苗栗是第5站，特別感受到今年聖火儀式隆重珍貴，希望透過運動賽事切磋技藝，傳承原住民傳統技藝與文化精華，並感謝南庄國中、梅園國小、泰安國民中小學、苗栗高中等培訓學校的大力協助，期待各位選手為苗縣爭佳績。

副縣長鄧桂菊更以苗栗的紅寶石形容泰雅族、賽夏族及阿美族珍貴的原住民族文化，苗栗縣18鄉鎮市裡，南庄、泰安、獅潭等地，可見豐富的原住民文化，邀請北市團隊及鄉親們也到苗栗感受在地的人文風情。

台北市體育局副局長蔡培林也表示，聖火抵達苗栗感受到滿滿的熱情，讓聖火傳遞工作備感尊榮，期待苗栗的選手們都能在這場運動賽事中全力以赴，拿獎牌「全力原夢」。