食藥署今公布藥品回收資訊，包含治療胃潰瘍、十二指腸潰瘍、合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌的「欣百樂腸溶膜衣錠20毫克」，以及慢性風濕關節炎、關節痛及關節炎的「『大裕』消炎止痛膜衣錠400毫克」，因製程出問題遭勒令下架，總計13多萬顆藥品得依規定下架回收。

「大裕」消炎止痛膜衣錠400毫克。（食藥署提供）

這兩款藥物分別是由健喬信元醫藥生技股份有限公司，以及大裕生技興業有限公司持有藥物許可證，食藥署品質監督管理組科長傅淑卿表示，這兩款藥都是委託由衛達化學製藥生產製造，該廠已是第三次因製程問題被要求產品下架，經查是藥錠被發現有打碎重製的痕跡，並不符合藥事法規定。

傅淑卿指出，本次回收為前次違規的延續，目前初判廠商之所以將藥錠打碎重製，可能是發現原料、濕度有問題，目前已要求廠商在3月23日前繳交檢討報告書以及回收成果，未來如再次違規，可依藥事法第57、92條停止全部產線生產。

根據健保資料庫統計，國內一年使用「欣百樂腸溶膜衣錠20毫克」約7萬多顆，市佔率僅佔1％，傅淑卿說，國內同成分、同劑量、同劑型產品還有9張藥物許可證，因此不會有缺藥問題。