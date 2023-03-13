目前道瓊指數期貨漲0.77%，標普500指數期貨漲1.29%，那斯達克100指數期貨漲1.53%。

恆生科技股指數收漲2.89%，成分股普遍上漲，僅華虹半導體和比亞迪電子收黑，分別收跌0.62%和0.7%。

中海油漲6%，在藍籌股中表現最佳；東方海外國際跌5.8%，表現最差。

比亞迪跌0.6%，《南韓經濟日報》（Korea Economic Daily）報導美國電動車製造商特斯拉的低價車款將不再使用比亞迪的電池。