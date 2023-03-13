台灣俗語說「呷麵線添福壽，呷豬腳增勇健」，今年恰逢三年一次的農曆閏月，出嫁女兒別忘了為父母預備象徵添福添壽的豬腳麵線，福容大飯店桃園店體貼工作繁忙，沒時間下廚的子女，特別推出星級「祥福添壽豬腳麵線」，每份1280，只要輕鬆上網下訂或來電預定，即可至飯店取熱騰騰的料理回娘家，讓爸媽長壽健康久久久，把握國曆4月19日是閏月的最後一天，添壽宜早，別錯過送豬腳的最佳時間！

在台灣傳統文化裡，閏月讓時間變長，對年長者來說是折壽，所以子女會送豬腳給父母添壽，就能將父母的時間也變長；而豬腳向來有「勇健」與「富足」的形象，細細長長的麵線被賦予長壽吉祥的寓意，兩者合在一起象徵添福添壽。

福容桃園「祥福添壽豬腳麵線」每份1280，適用4－6人，主廚以秘製配料將最Q彈的豬腳中段以慢火細滷數小時至油光水滑、Q彈軟嫩，豬腳飽滿膠質、肥而不膩，搭配長壽麵線，滿滿都是感恩祝福入味，附上又名長生果的花生，寓意吉祥，讓父母開心呷百二。

閏月回家跟爸媽吃飯，選購心意滿滿的豬腳料理與菜餚，可上線上購物平台「享福購」訂購、致電訂購或加入桃園店餐飲專區[email protected]，由專人為您服務，享福卡會員訂購享金福級88折、銀福級9折、新福級95折優惠，3／31前預購還贈送2罐果汁！

官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/ty/

享福購：https://shopping.fullonhotels.com.tw

福容桃園餐飲專區LINE ID：@004odgfn

福容大飯店 桃園店：桃園市桃園區大興西路一段200號 03-326-5800