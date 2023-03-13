「創作鬼才」盧廣仲日前宣布7／15生日當天舉辦「勵志的黃昏的故鄉」高雄巨蛋演唱會，相隔4年再度「光榮返鄉」開唱，上周（7日）開放會員優先購票，短短2分鐘內火速完售，盧廣仲感謝歌迷熱情相挺之外，也提醒大家：「正式開賣還有一次金手指機會，期待跟大家在高雄一起過生日，慶祝出道15周年！」

盧廣仲將在月底發行單曲EP〈Live House〉，以一把曼陀鈴自彈自唱，回到熟悉民謠風格。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲迎接出道15周年，持續挑戰自我極限，去年結束一日兩場小巨蛋演唱會之後，就一心想回到故鄉開唱，剛好敲到生日當天檔期，他開心表示，第一次能跟萬名小隊員相約慶生，加上又在自己成長的家鄉，又多了層意義，大家晴朗的南方見囉！

寵粉的他詢問歌迷想看到哪些特別喬段，意外得到許多有趣答案，包含「想聽跟阿公合唱台語歌」、「希望盧家人一同上台，因為有家人當後盾才有今日的廣仲」等各種暖心許願。

盧廣仲7／15前進高雄巨蛋過生日，舉辦「勵志的黃昏的故鄉」演唱會。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲上半年工作滿檔，除了即將啟動春季巡迴、公益代言活動，近日還投身主演的新電影《他馬克老闆》配樂製作，月底還將發行單曲EP〈Live House〉，一人當5個人用。他新歌僅以一把曼陀鈴自彈自唱方式，回到熟悉民謠風格，他表示：「我的歌唱起點就是從Live House出發，從怕生到能在台上勇敢分享生活，從吉他新手變成吉他維新手，這次的新歌把那些曾有過的live記憶全部貼上來，有點意思。」

盧廣仲高雄巨蛋演唱會門票將於3／14日開賣。（添翼創越工作室提供）

此外，他近期還加碼宣布「勵志演說」5月要前進馬來西亞，他開心笑說：「能自由自在飛翔與各地小隊員見面是幸福的！」盧廣仲高雄巨蛋演唱會，3／14（二）中午 12：00啟售，可洽寬宏售票系統：https://wenk.io/t04uQ7vN