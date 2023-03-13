比亞迪A股13日收跌1.09％，報人民幣240.49元，港股收跌1.04％，報199.1港幣。
特斯拉去年將比亞迪10GWh電池用於歐洲的低價車型。消息稱，特斯拉與比亞迪關於Model 3 Standard等低價車型的電池供應合約於今年年初到期後，未再要求繼續供貨。
近日比亞迪使用自家電池的電動車起火，引發品質問題。報導指出，兩間公司在歐洲、印度和東南亞的直接競爭，可能是特斯拉不再續約的原因之一。
南韓經濟日報（Korea Economic Daily）引述業內消息人士報導，美國電動車生產商特斯拉（Tesla）的低價車型將不再使用比亞迪電池。報導又指出，應特斯拉要求，LG Energy Solution在研發磷酸鐵鋰電池。
比亞迪A股13日收跌1.09％，報人民幣240.49元，港股收跌1.04％，報199.1港幣。
特斯拉去年將比亞迪10GWh電池用於歐洲的低價車型。消息稱，特斯拉與比亞迪關於Model 3 Standard等低價車型的電池供應合約於今年年初到期後，未再要求繼續供貨。
近日比亞迪使用自家電池的電動車起火，引發品質問題。報導指出，兩間公司在歐洲、印度和東南亞的直接競爭，可能是特斯拉不再續約的原因之一。
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