比亞迪A股13日收跌1.09％，報人民幣240.49元，港股收跌1.04％，報199.1港幣。

特斯拉去年將比亞迪10GWh電池用於歐洲的低價車型。消息稱，特斯拉與比亞迪關於Model 3 Standard等低價車型的電池供應合約於今年年初到期後，未再要求繼續供貨。

近日比亞迪使用自家電池的電動車起火，引發品質問題。報導指出，兩間公司在歐洲、印度和東南亞的直接競爭，可能是特斯拉不再續約的原因之一。