第一保董事會通過去年稅後盈餘是5.588億元，每股盈餘1.86元，雖比前一年每股盈餘1.84元多一點，第一保表示，該公司投資有虧損，提存相關準備金之後，已將全部可分配盈餘數配發給股東，每股配0.72元，該公司帳上只保留10.27萬元。