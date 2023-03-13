第一保董事會通過去年稅後盈餘是5.588億元，每股盈餘1.86元，雖比前一年每股盈餘1.84元多一點，第一保表示，該公司投資有虧損，提存相關準備金之後，已將全部可分配盈餘數配發給股東，每股配0.72元，該公司帳上只保留10.27萬元。
第一保董事會決議 每股配息0.72元
第一保雖有疫苗險，但是理賠金額只有數百萬元因此，該公司去年營運未受影響，疫苗險雖沒有大理賠，不過投資有虧損，因此，每股配息只有0.72元，比去年的1.21元少。
第一保雖有疫苗險，但是理賠金額只有數百萬元因此，該公司去年營運未受影響，疫苗險雖沒有大理賠，不過投資有虧損，因此，每股配息只有0.72元，比去年的1.21元少。
第一保董事會通過去年稅後盈餘是5.588億元，每股盈餘1.86元，雖比前一年每股盈餘1.84元多一點，第一保表示，該公司投資有虧損，提存相關準備金之後，已將全部可分配盈餘數配發給股東，每股配0.72元，該公司帳上只保留10.27萬元。
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