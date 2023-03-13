台大醫院雲林分院穆斯林祈禱室，提供禮拜毯、禮拜方向指標等服務。（張朝欣攝）

台大醫院雲林分院為打造多元文化共融醫療環境，去年底通過中國回教協會的穆斯林友善環境認證，是雲林縣首家獲認證醫療機構，13日由回教協會舉行授證儀式，祈禱室中備有禮拜毯、禮拜時間表、禮拜方向指標，以便穆斯林在醫院也能找到一處心靈慰藉空間。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，為了尊重不同信仰與文化背景的族群，院方特別打造穆斯林就醫友善環境，提供更具包容性與多元性服務，因此在興建地下室員工休閒中心的同時，也顧及到回教教友的需求，設置了完善而舒適的男女區隔祈禱室、淨下設施與洗手間。

中國回教協會理事長張明峻說，全球約有19億穆斯林，近年來由於台灣新移民增加以及台灣高齡化社會型態，相較於其他國家，台灣的移工在長照相關服務工作比例遠超過其他國家。此外，根據2021年萬事達卡與新月評等發表的「全球穆斯林旅遊指數」，台灣榮獲非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第2名，與英國並列，僅次於新加坡。

中國回教協會馬德威祕書長提到，很高興台大醫院雲林分院能夠建立如此友善的環境來對待穆斯林朋友們，台灣有許多東南亞的國際移工，這當中包含穆斯林，台大醫院雲林分院建立穆斯林的祈禱室，提供更具包容性和多元性的服務，也為台灣增添了國際觀。

台大醫院雲林分院國際醫療中心主任盤建德指出，清真認證源自伊斯蘭教法，穆斯林日常生活中，食用或使用的產品必須符合伊斯蘭教義，為了獲得相關友善環境認證以提升穆斯林族群的信任感與安全感，國際醫療中心特別營造注重病人安全與友善的醫療環境。