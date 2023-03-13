大陸全國人大今日閉幕，大陸國家主席習近平與國務院總理李強先後發表講話。針對「習李談話」的涉台言論，陸委會今日書面回應指出，「兩岸互不隸屬」是台海現狀與台灣朝野共識，對岸應放棄強加的政治框架與各種負面作為，以理性平等、相互尊重的態度面對兩岸交往互動。

大陸國家主席習近平今日發表講話稱，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義。要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。

另外，大陸新任總理李強同日表示，大陸將繼續推動兩岸經濟文化交流合作，要讓更多台胞、台企來大陸，不僅願意來，而且能融得進，有好的發展。當前，早日實現兩岸同胞正常往來，恢復各領域常態合作，是大家的共同期望，需要共同努力。

針對中共領導人等在其「人大」閉幕及記者會的涉台談話，陸委會13日強調，中共對台政治主張的本質是矮化台灣、片面扭曲事實。「兩岸互不隸屬」是台海現狀與台灣朝野共識，台灣不挑釁、亦堅韌不屈，呼籲北京當局理性判斷情勢、尊重民主民意，務實推進其改善民生權益的治理改革，負責任地維護台海和平。

陸委會指出，政府致力維護兩岸和平穩定現狀，堅定「四個堅持」、持續強化「四大韌性」捍衛家園。中華民國台灣未來的發展只有2300萬台灣人民有權決定，任何人都無法剝奪豪取。對岸應放棄強加的政治框架與各種負面作為，以理性平等、相互尊重的態度面對兩岸交往互動，更進而與我方務實溝通、化解分歧，才能真正增進兩岸人民福祉。