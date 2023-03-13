近期全台血荒嚴重，血庫也吃緊，台灣中油公司煉製事業部暨高雄廠號召同仁一同挽起衣袖，捐出熱血。13日發動事業部本部、高雄廠同仁及員眷捐血，以解全台陷入血荒危機之燃眉，總計有130人捐血，捐血量達4萬7,500 cc。

中油煉製事業部本部暨高雄廠13日在廠區中山堂舉行捐血活動。(中油提供)

為貫徹「中油百萬CC熱情公益捐血活動」政策，協助社會解決血庫血荒問題，宣揚「捐血一袋 、救人一命」，發揮油人熱心公益的精神，煉製事業部本部暨高雄廠13日在廠區中山堂舉行捐血活動。

中油表示，中油煉製事業部發動事業部、高雄廠主管、員工眷屬加入捐血行列，包括事業部工務室主任張源發、工務室倉儲管理組經理莊錦慧、多角化事業處產技所經理李文彬，建康醫護所經理吳順發、南部採購中心經理顏豪等主管也前來共襄盛舉。

13日不論量血壓、填寫基本資料，還是等待過程中，捐血人員均在室內等待，唱名後才進入捐血車捐血，全員、全程均戴上口罩且保特安全距離。中油表示，整個捐血活動截至下午4時30分左右，捐血中心統計有 130人捐血成功，共捐了190袋（250cc）、 4萬7,500cc血液，期能為社會盡一份心力。