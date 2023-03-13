近期美國接二連三發生銀行倒閉，包括：專營加密幣的加密友善銀行Silvergate倒閉，接著是美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）光速倒閉、而規模第二大的加密友善銀行Signature Bank也已由紐約州金融監管機構接管，上周一度引發美國銀行股恐慌下跌、亞股台股重挫。

林啟超指出，矽谷銀行的總資產只有摩根大通銀行的5％，是個中小型銀行，它的存款大部份來自新創企業、放款也以新創企業為主，被接管的Signature Bank也是區域型銀行，都不是傳統商銀，對台灣金融市場不會有太大影響，而台股也只有受美股影響，對台灣金融機構來說沒有太大連動。

林啟超指出，矽谷銀行的特色是80％資金來源是存款，有50％放在中長天期債券、30％放商業性貸款，資產負債表上的現金與銀行存款只有6％（美國大型銀行都接近20﹪），資產負債結構不對稱，一旦利率突然升高就會出現流動性風險，尤其近期新創公司現金需求大，像網飛Netflix的現金水位從15％掉到11％，現金消耗很大，當銀行帳上現金不夠，大部份資產又放中長天期債券，就會發生像美國80、90年代爆發的儲貸危機。但現在美國政府接管後就安全了，也穩定了金融市場信心。

永豐金控研究團隊則指出五大點觀察，認為不會引發新一波金融危機。一、聯邦存款保險公司（FDIC）已迅速接管、快速止血；二、聯準會啟動融資機制；三、SVB是中小區域性銀行，不是2008年雷曼兄弟那種大投行；四、SVB是資源配置錯誤，它是買債券、沒有桿槓，不是2008年衍生性商品CDO、SIV風暴；五，泰德利差（Ted Spread）維持在27點低點，當年金融海嘯2008年是飆到400點，目前沒有流動性危機。

永豐金控研究團隊指出，台股13日留下引線，美國期貨盤那斯達克期貨已漲217點、道瓊漲375點，可見股市已回穩，美國、台灣監管單位都有在監控，投資人不必太過擔心。未來聯準會預期仍會維持原本步調升息一碼，不會降息。