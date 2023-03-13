近幾年受健康飲食觀念影響，健康導向的飲食型態蔚為風潮。雀巢旗下克寧保久乳飲品系列，繼去年革新推出以「超級食物」概念打造「克寧紫薯藜麥牛乳」大受好評，今年趁勝追擊打造全新口味—「紅豆燕麥牛乳」，除了選用台灣在地紅豆，更添加高營養價值燕麥，標榜每瓶熱量不到80大卡。

據雀巢內部消費者調查發現，克寧紫薯藜麥牛乳上市以來，除了符合家長與孩子對於乳飲品兼顧「營養」及「美味」的雙重期待，更吸引20歲至39歲的年輕及青壯年族群購買。今年，為了進一步滿足消費者多元口味及營養健康飲品需求，推出新口味「克寧紅豆燕麥牛乳」，主成分之一的燕麥，一直是高人氣超級食物，該品項不僅整合紅豆和燕麥的營養成分，且每瓶熱量不到80大卡，第一口會先感受到熟悉的紅豆味，然後是燕麥帶來的滑順口感。

「紅豆燕麥牛乳」即日起於各大量販、超市及電商通路陸續上架，一手六入99元起；自4月21日起至5月4日止，在全聯福利中心憑福利點數50點即可免費換一瓶。