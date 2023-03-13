台中市消防局指出，上周末2天計發生4件山難，其中26人登山隊12日攀爬和平馬崙山，62歲男子墜落邊坡動彈不得，因該區樹林茂密，空勤直升機不易吊掛救援，消防隊員採「輪式擔架」救援，救援神器登場，加速救援、增加存活機率。

台中市消防局指出，「輪式救援擔架」，可承重220公斤，其擔架、手把、滑輪等不同部位都可拆卸組合，由地形輪胎、金屬固定支架、固定帶所組成之輪組，搭配擔架應用於救災，單輪設計可在礫石地形或是狹窄林道行走，適合於野外救助案件搬運病患，為救援者節省力氣提高救援效率。

據了解，「輪式救援擔架」有地形輪胎、金屬固定支架、固定帶所組成之輪組，搭配擔架應用於救災，單輪設計無論在礫石地形或是狹窄林道，行走方便，適合於外救助案件搬運病患，省力效果佳，但如遇階梯，則換成「軟式擔架」使用。

62歲墜坡男子，疑肩胛骨骨折且背部疼痛無法行走，用「輪式救援擔架」人力慢慢運送下山，當天下午即返回登山口由谷關分隊的救護車送往台中榮民醫院，搜救人員完成辛苦任務後整裝返隊。

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