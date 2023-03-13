桃園市立圖書館新總館13日救災兵棋推演。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園最美圖書館救災「兵棋推演」，綠色迴廊成疏散利器。

桃園市立圖書館新總館有「最美圖書館」美譽，去年底試營運以來，人潮絡繹不絕，甚至要排隊才能進場，因面積逾5萬平方公尺，救災逃生至關重要，桃園市第一消防大隊13日趁館休時兵棋推演，模擬一樓微光廳電線走火的情況，有別傳統由室內避難梯疏散，總圖的綠色螺旋室外迴廊，成為大量人潮疏散的利器。

桃園市立圖書館新總館13日救災兵棋推演。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園分隊分隊長張侃峯表示，新總館佔地面積高達5萬1600平方公尺，為地下2層、地上8層的建築物，目前有書店、咖啡廳及分齡分眾的閱讀空間；電影院棟為5層樓，於2樓露臺連結圖書總館，未來將有影城、文創展演、書店與餐飲業的據點，館內除了書籍外，結合了書店、美食、展覽、文創到電影院等多元空間。將來全面啟用後將是具出入口複雜、內部空間廣闊、人潮出入眾多的大型複合式空間。

桃園市立圖書館新總館13日救災兵棋推演。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市立圖書館新總館13日救災兵棋推演。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市立圖書館新總館13日救災兵棋推演。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

張侃峯說，試營運期間桃園市立圖書館新總館進出民眾人潮眾多，目前採總量管制，入館人流控制在2000人，若不幸發生狀況，需要大量疏散民眾，將是嚴峻的考驗。場所於災時初期若能及時應變，可避免災勢擴大減少人命、財產損失，同時保障員工及民眾安全。

桃園市立圖書館新總館13日救災兵棋推演。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市立圖書館新總館13日救災兵棋推演。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

張侃峯說，消防局第一大隊特與桃園市立圖書館辦理綜合演練，希望藉此提升員工自主防災意識及自衛編組應變能力，也讓消防人員熟悉轄區場所狀況及不同災害類型搶救模式，採取正確救災戰術、戰略，以確保民眾、場內員工及救災人員之生命財產安全。

演練假定於新總館一樓微光廳電線走火發生火災，現場濃煙密布，工作人員發現後立即啟動自衛消防編組，實施初期滅火及避難引導，張侃峯說，較特別的是在疏散避難部分，總圖的綠色螺旋（室外迴廊）成為大量人潮疏散的利器，各層均有多個開口可通往室外迴廊，順著迴廊而下即可到達地面層，有別於傳統建築須由室內避難梯疏散。在搶救部分，消防人車到場後，立即接手進行滅火攻擊、周界防護、侷限火勢並派員進入火場進行人命搜救，場面逼真熟練。

桃園市立圖書館新總館13日救災兵棋推演。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

總圖館長唐連成表示，被稱為「最美圖書館」的桃園市立圖書館新總館，已經成為桃園市新地標、新景點，雖然目前仍在試營運階段，但每日造訪的人潮眾多，因此，除了定期檢查館內的消防安全設備外，更要求館方人員至少每半年要辦理消防演練， 以為確保民眾的安全。此外，新總館每樓層皆配備AED（自動體外心臟電擊去顫器），同仁都熟悉CPR及AED之操作，對民眾生命安全更多了一份保障。