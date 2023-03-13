缺藥問題近期浮上檯面，衛福部日前坦承國內15類藥物嚴重缺貨。胸腔內科醫師蘇一峰就曾指出，急救插管藥物Cisatracurium是「大白肺」患者的重要救命藥物，不能忽視缺貨問題。沒想到卻有網友質疑他「唯恐天下不亂」，甚至有人匿名投訴蘇一峰所屬醫院指控他「胡亂發言」。不過在醫院會核後，給出的結論是「不實投訴，不用理會，有犯法請直接報警。還有匿名不具名的投訴，不用理會」，霸氣打臉綠營側翼網軍。

蘇一峰以敢言風格聞名於網路社群，批評時弊不遺餘力，因此惹到不少綠營網友。他4日就曾在臉書發文開酸：「側翼網軍：出征！出征！我們要繼續用力出征蘇醫師！蘇醫師居然敢針對批評，貪污黑金與人民缺藥缺蛋少子化等等這些小事！大家把遲繳管理費這件大事，給我弄死他！」

他還揶揄指出：民進黨支持者發現了嗎？側翼網軍低調沒出征的這兩個月，選舉反而贏了！同時也批評健保浪費：說句健保署沒告訴大家的實話，抑制健保浪費的部份負擔規範不上路，繼續放任浪費...最後就是全民一起漲健保費用！

而這些感言果然引來綠營側翼網軍攻擊，甚至投訴到他就職的醫院去，說他「胡亂發言」。但蘇一峰今(13日)在臉書PO出醫院胸腔內科處理此案的簽稿會核單，會核意見寫道：不實投訴，不用理會，有犯法請直接報警。還有匿名不具名的投訴，不用理會。

「低能廁翼動起來，努力投訴蘇醫師！」蘇一峰酸說：不過投訴內容也太無腦了吧！網路發言有犯法直接報警好嗎？騷擾醫院的基層公務人員幹嘛？

網友表示「大概最近拿不到側翼稿費所以又在亂叫了」、「醫院沒有建議這些人去看身心科嗎」、「綠綠已崩潰，請具名指出哪裡胡亂發言！」