隨著台灣潛艦國造政策推進，英國在去年批准大幅增加對台灣的潛艇零部件和技術出口，英國貿易部出口數據顯示，去年前9個月在潛艇零部件和潛艇技術類別下，英國已發出發了25份出口許可證，這比過去6年來的總和還要多。如此大量對台輸出敏感軍事技術的做法，勢將嚴重影響倫敦與北京的關係。

據《路透》報導，根據英國政府出口許可數據，去年前9個月，英國政府授予企業向台灣出口潛艇相關部件和技術，總值已達到創紀錄的1.67億英鎊（合台幣61.34億元）。此一數字較過去6年的總和還高出許多，數據雖然完全公開，但媒體未曾報導過相關數據。

在回應《路透》提供的數據時，大陸外交部發表一份聲明說：「如果這是真的，那將嚴重違反一個中國的原則，損害中國的主權和安全利益，破壞台灣海峽的和平與穩定。」「中方對此高度關注，堅決反對。」

英國政府發言人在一份聲明中表示，英國長期以來一直「根據具體情況向台灣頒發受管制的商品出口許可證，這些申請符合武器管制和出口規則。」「我們認為，台灣問題應由台海兩岸人民通過建設性對話和平解決，不使用武力或脅迫進行威脅或使用。」

台灣國防部表示，潛艦國造計劃是一項重大國策，台灣海軍根據該政策以務實的方式推進各種項目。圖為漢光演習上的潛艦與S70C直升機。（圖／路透）

根據英國出口管制組織的數據顯示，英國政府在2022年前9個月在「潛艇零部件」和「潛艇技術」類別下向台灣頒發了25份出口許可證。數據沒有透露哪些公司獲得了授權，也沒有詳細說明它涵蓋了哪些具體設備。

報導說，英國需要出口授權的戰略軍事物品清單，包括一種名為ML9的許可證，其類型涵蓋「軍艦、特種海軍裝備、配件、部件和其他水面艦艇」。另一種許可證ML22，則包括開發、生產、運營、安裝、維護、修理或商品或軟體所需的技術。

台灣正計劃在建造一支潛艇艦隊以增強其海軍防禦能力，但由於西方國家擔心激怒中國，台灣幾十年來一直無法從其他國家購買常規潛艇。不過近幾年來情況略有改觀，許多外國潛艇技術供應商在其政府的批准下一直在協助台灣自行建造潛艦。國防部在一份聲明中表示，其潛艦國造計劃是「一項重大國策，海軍根據該政策以務實的方式推進了各種項目」，「台灣希望各界繼續給予支持，共同維護台海安全與和平。」

報導指出，台灣的目標是在今年9月前測試其第一艘原型潛艦，並在2025年之前交付計劃中8艘潛艦中的第1艘。

去年12月訪台的英國議會國防委員會主席埃爾伍德 (Tobias Ellwood) 對《路透》表示，英國政府必須謹慎地對外提供有關出口許可證所涵蓋設備的詳細信息，以免洩露有關台灣防禦能力的敏感資訊。一名前英國官員表示，有關台灣的每一個決定都經過深思熟慮，在有關出口許可證事項上都要細考慮政治上的影響。