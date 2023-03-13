泛歐STOXX 600指數繼上周五創下逾5周來收盤新低，目前暫跌1.77%，跌幅有擴大跡象。

英國富時100指數目前跌1.47%，德國DAX指數跌1.81%，法國CAC 40指數跌1.86%，義大利富時MIB指數跌2.81%。

美國財政部和聯準會發布一連串穩定銀行體系的措施，並宣布矽谷銀行的客戶周一就能提領存款，美股指數期貨應聲大漲，但沒有給歐洲股市帶來明顯的提振。

歐洲銀行股指數在上周五創下5個多月來最大的雙日跌幅後，周一早盤一路走低，目前重挫2.64%。投資人擔心銀行業在面臨矽谷銀行倒閉和升息前景下的財務韌性。

歐洲央行本周將召開貨幣政策會議，料將升息50個基點。

投資人對於聯準會升息的預測出現巨大變化，現在認為聯準會下周升息25個基點的可能性接近90%。此前意外強勁的經濟數據和聯準會主席鮑爾在國會發表的證詞，使美國央行3月將升息50個基點的預測高漲。

高盛周日下修對聯準會的升息預測，基於近來美國金融業承受的壓力，該華爾街大行預期聯準會3月將暫停升息。

匯豐銀行在倫敦掛牌的股票加速下探，目前大跌1.97%，該英國銀行宣布以1英鎊收購矽谷銀行英國分行，以挽救這家英國科技新創公司的主要放款機構。