Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》推出之後話題持續延燒，其中由鄭明析所創立與領導的「攝理教」，當中的內幕更是令人髮指，而近期韓國男團DKZ成員庚潤被踢爆父母經營的店家與攝理教相關，不只遭到許多網友留言指責，也引發脫粉潮，而他也接受韓媒訪問，坦承：「我沒有選擇宗教的權力。」

綜合《Dispatch》以及其他韓媒報導，DKZ成員庚潤首先表示：「現在知道攝理教的真實情況是很幸運的事，但我仍然很擔心父母，因為他們的信仰太過堅定。」指出：「我從小便跟著母親，一起上教會。」而後透過影片看鄭明析傳教，也有看到鄭明析大喊：「我是彌賽亞」的部分。

庚潤提及自己並不相信鄭明析是「救世主」，但阿姨說他是「最能傳播神話語的人」，坦承自己經過多年來的潛移默化，自己也被洗腦了，讓他有鄭明析就是彌賽亞的想法迴盪在腦海中。

然而庚潤也直言：「自己並沒有選擇宗教的權力。」此外，他也分享了自己小時候的故事，指出媽媽告訴他自己大約在小學二年級的時候出現腦積水症狀，吃不下又一直嘔吐，當時阿姨以及她的牧師朋友一起來祈禱，沒想到3天後為了手術進行檢查時，醫生卻說沒有任何問題，所以媽媽才會更加深信攝理教的奇蹟。然而，庚潤在訪問中也認為那個按理只是湊巧而已，並不是因為有了牧師禱告才治好病症。

此外，庚潤也一一回應此前被網友質疑的部分，更向粉絲解釋：「自己最親近的人就是成員以及粉絲了。」並強調自己已經打算離開教會。事實上，最初在被爆出與攝理教相關消息曝光時，庚潤已火速在官咖上曬出聲明向粉絲致歉，而經紀公司也發聲：「作為受到很多人喜愛的職業，沒能好好觀察與本人相關的事項，對此感到抱歉」二度道歉。

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