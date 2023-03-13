王道銀行今日舉行媒體春酒，為駱怡君上任後首次參與。對於股利政策，駱怡君表示，股利發放要經過董事會同意，認可才會對外公布，目前不方便透露確切數字，只能說今年發放無虞，至於是否比去年好，同樣有待董事會討論，也會參考同誒發放狀況，整體來說是「一定發的出來」。

駱怡君表示，王道銀行在去年銀行本業獲利創歷史新高，相較於2019年成長8.5倍，而在加計權益法轉投資的個體財務報表上，至去年底稅後純益也達50億元新高，即使扣除租賃合併案的一次性收益，稅後純益達20億元，同是歷史新高，且此成績已超越轉型商銀之前的水準，整體來說，王道銀行發展是「先蹲後跳」。

王道銀行集團去年獲利亮眼，全集團淨收益達121億元，年增30％、稅前盈餘達66億元，稅後純益則為新台幣58億元，年增82％。

至於王道銀旗下台灣工銀租賃，去年底與日盛國際租賃合併為「日盛台駿租賃」，王道銀行持有日盛台駿租賃約44.5％股權，為第二大股東，成為王道銀「小金雞」，合併後日盛台駿租賃資產規模逾700億元，為市場第四大，王道銀為第二大股東，日盛台駿預計6月底興櫃、年底申請上市。

展望今年，王道銀行業務發展將著重五大重點，第一，整合產品服務、提升滲透度；第二，強化風險管理；第三，精進數位發展；第四，提升資本使用效率；第五，深化永續經營。駱怡君表示，因應上述策略發展，王道銀行預計將擴大招募超過百位相關領域的優秀人才。