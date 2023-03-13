鍋巴口感酥脆，獲得不少民眾青睞，不過清洗黏鍋的鍋巴卻讓不少人感到相當麻煩。一名女子表示，每次吃涓豆腐的石鍋飯時，她都很好奇餐廳怎麼清洗。對此，有內行人分享，其實只要泡進熱水中，黏鍋的鍋巴就會吸水軟化、變得很好刷洗。

原PO在Dcard發文表示，到涓豆腐點豆腐鍋時，店家都會附上一碗石鍋飯，不過只要一來不及翻面，就會留下很多難處理的黏鍋鍋巴，而每次到訪她都會相當好奇，「留下這麼難處理的鍋巴，他們都是怎麼清洗的！？」

對此，許多網友紛紛回應，「你確定看到的鍋巴不是上一個客人的嗎？永動機的概念」、「我吃涓豆腐都可以把鍋巴整片翻起來欸，我們吃的是同一家餐廳嗎？」、「我以為鍋巴才是主體，會故意留一層飯不吃，等它硬硬乾乾倒茶進去」。

有內行人則說明，「身為同樣是韓式料理的員工，可以告訴你，泡熱水紫米飯會變軟，很好刷，只是很重」、「泡水就可以了。石鍋飯本來就要吃鍋巴不是嗎？飯盛完之後要把茶倒進去泡，然後先吃鍋跟盛出來的飯，茶泡鍋巴飯最後吃，我以為大家都這樣吃」。