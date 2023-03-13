亞洲大學13日舉行國內首場ChatGPT國際論壇國內，談ChatGPT的衝擊與未來因應，美國史丹佛大學張智威客座教授說，這個機器人要好好善用，它沒有情緒，是虛擬助理，可增10倍寫程式能力，亞大校長蔡進發表示，人類將面臨重大變革，未來是人、機協作的共存社會。

主持人蔡校長表示，AI的聊天機器人ChatGPT不是萬能的，它目前是語言能力較強，邏輯能力較弱，無法做到人類的情感、創造力。但這波浪潮擋不了，亞大已全校推展善用教學與學習，「善用AI的人，不會被AI取代！」。

史丹佛張智威教授提出批判性思維的步驟「蘇格拉底對話法」優化使用，在問ChatGPT問題時，對每一個原因的證據及出處，做信賴度、邏輯有效性的評估，就不會因不會問問題而錯怪ChatGPT。

成大副校長郭耀煌提出，AI在教育、科技、產學、社會等多面，對台灣的影響及建言，要如何以AI提升國家安全與韌性、建立台灣的AI戰略，要如何能站在國際「巨人肩膀上」，找到台灣的AI尖錐？是台灣如何立足於全球AI戰爭中的重要課題。

政大校長李蔡彥說，ChatGPT就像是一個飽讀詩書的「智者」，但只能算是「平庸的智者」，它是綜合所有人的意見，但是沒有獨特的創意，優點是可以回答各式各樣的問題；普及化的AI教育，將是對高等教育的挑戰。

「2023 ChatGPT在高等教育和產業發展的應變及創新」論壇，有1千多人實體與線上參加，邀請國內產官學等8位國內外AI領域專家參加。