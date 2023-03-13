迎接國際自由車競賽，南投縣副縣長王瑞德（左二）13日主持交通管制預演。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

2023年國際自由車環台公路賽第4站，將於15日在南投縣競技，當天上午8點至下午2點，濁水溪產業運輸大道，公路全面禁行砂石車；為了讓比賽順利進行，縣府及警察局交通隊13日舉行交通管制預演，也請民眾為國際選手加油。

國際自由車環台公路賽，15日上午9時30分從南投縣政府出發，行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮等8鄉鎮，沿途經過集集綠色隧道、明潭水庫、水里蛇窯、埔里酒廠、台灣藝術大道、國立台灣工藝研究發展中心等景點，終點在繞行日月潭1圈後的向山遊客中心，共計169.43公里，也是本屆環台賽單站距離最長的一站。

為了做好比賽前置作業，南投縣政府周邊3月15日上午7點至10點淨空，範圍包括三和一路（中興路至大同南街）；中興路（三和二路至復興路）；復興路（中興路至三和二路）；三和二路（復興路至中興路）。

另外，從3月14日晚上6點到3月15日上午10點，道路兩邊汽車與機車停車格禁止停車地點，包括縣府合大樓前停車場，三和一路（中興路至大同南街），縣府出口至復興路延伸200公尺；15日比賽當天，實施交通管制路段包括南投市台3線、台14乙線及名間鄉台3線；集集鎮投54縣道、台16線、139縣道；水里鄉台16線、台21線、131號縣道。

魚池鄉將管制131號縣道及台21線共線路段，日月潭環潭公路台21線及台21甲線；台21線向山遊客中心出口往水社遊客中心方向，延伸400公尺全面管制；埔里鎮台14線、131號縣道、和平東路及國姓鄉台14線；草屯鎮管制台14線、台3線、中正路與中興路。