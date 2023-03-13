陳男坐在副駕駛座，一臉鎮定無所謂的樣子，當員警要求他配合查驗身分時，他竟然還謊報他人身分，但因照片完全對不上，被警方帶回派出所調查。（簡銘柱翻攝）

男子「6條通」臨檢裝鎮定 不配合查驗遭帶回GG了

11日下午16時許林口警巡邏時發現一輛車違停在明志路三段上，警方發現上前盤查，副駕駛座男子神色慌張，又不配合員警查證身分，遭警方帶回派出所，經查證原來陳姓男子（87年次）是一名詐欺慣犯，身揹6條詐欺通緝罪名，所幸在員警強力查緝下，被緝捕歸案。

警方表示，開車的王姓男子年約20歲，當時他載著陳姓男子，行經林口區明志路三段時，違規停在紅線上，員警巡邏見狀，立即上前盤查，陳男坐在副駕駛座，一臉鎮定無所謂的樣子，當員警要求他配合查驗身分時，他竟然還謊報他人身分，但因照片完全對不上，被警方帶回派出所調查。

警方將陳男帶回調查，並曉以大義，最後終於讓他配合查驗身分，因陳男涉及諸多詐欺案件，分別遭到台北、新北、士林、桃園及台中地檢、地院發布通緝，當場遭員警緝捕歸案。

林口警表示警方打詐不遺餘力，面對這些騙取民眾積蓄的不法之徒，警方勢必查緝到案，但更重要的是讓民眾識詐、反詐，進而與警方聯手打詐。因此近來林口警除與知名藝人「黑面」合作，共同拍攝反詐騙宣導短片，也透過有線電視台「天外天」、「永佳樂」專訪分局長詹志文，提醒民眾警惕詐騙手法，呼籲大家不要輕信陌生人的話，以免上當受騙。

林口分局長詹志文表示，識詐反詐是當前警政工作重點，因為唯有讓更多人了解詐騙的手法，才能避免遭詐，進而透過友善通報網與警方聯手打詐。因此，希望透過與高人氣的藝人合拍宣導短片，及地方電視台、網路社群推播，讓民眾都能有反詐意識，同時也再三呼籲民眾，接到不明電話要求至ATM轉帳時，謹記「一聽二掛三查證」，另投資應慎選正當管道，如有疑問，立即撥打165反詐騙專線或是110報案電話求證，才能保住自己辛辛苦苦積攢而來的財富。