在俄烏戰爭、全球高通膨及台灣疫情嚴峻等大環境不佳的衝擊下，中部科學園區2022年再度創下兆元佳績，營業額達1兆1698.11億元、較2021年成長13％，其中貿易總額為9180.33億元、也比2021年成長15.51％，就業人口數則為5萬5295人、比前一年增加2407人。

中部科學園區管理局分析，受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算等新興科技應用持續擴展，積體電路產業的晶圓代工價格調漲、半導體相關產業鏈需求暢旺，該產業去年營業額成長23.39％；受產品漲價效益帶動，精密機械產業營業額成長11.14％；生物技術產業及電腦周邊產業營業額分別成長17.56％、39.11％。

此外，中科去年引進積體電路及精密機械、生物技術、光電及電腦周邊等高科技廠商共20家，投資額達199.935億元，若加上園區原有廠商增資及擴廠，去年投資總額高達1661.835億元；總計截至2022年底，中科已引進國內外高科技廠商共240家，計畫投資額逾2兆4505億元。

中科管理局指出，為建置「精緻多元、優生活、節能永續」的園區，中科以積體電路、光電、精密機械、生物技術、電腦及周邊、通訊等六大核心產業為基礎，研擬規畫多元主題專區，並引進循環經濟、風電維運、電動車等高值化新興科技產業。

展望未來，中科今年持續推動虎尾園區新建標準廠房招商，並加速推動二林園區新建標準廠興建工程，二林園區新建廠房預計2024年底完工；此外，台中園區擴建二期計畫同步推動公共工程興建，也積極建置零廢化的資源再生中心，此中心預計今年底開始營運。