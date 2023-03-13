太魯閣國家公園大同大禮步道為攀登清水山必經之路，部落近年發展接待家庭，提供屋舍讓山友過夜休憩及避難使用，近日卻遭花蓮縣政府依發展觀光條例開罰，族人憂心未來將再度吃上罰單，只能暫停服務，令登山客錯愕。太管處表示，將支持、協助部落合法建築申請民宿登記。

大同大禮部落位在砂卡礑溪溪谷與清水山之間，海拔約1000公尺，生態資源豐厚，由於部落無公路可通抵，僅能以步道對外聯絡，並使用流籠輸送物資，是山友攀登清水山等必經路途，部落屋舍向來提供山友過夜及避難，不過日前卻遭縣府觀光處依發展觀光條例，對部落「接待家庭」開罰3萬元，且能連續開罰，族人只好無奈宣布停業。

太管處表示，大同大禮部落位於國家公園一般管制區，建物多在國家公園成立前，已興建完成並取得門牌，且在不違背國家公園計畫目標與方針，一般管制區內准許原土地利用型態，即該區居民得依規申請私有建築物建設，無因畫入國家公園就受到嚴格限制的情形。

太管處指出，縣府觀光處近日召開座談會「輔導合法經營」，推動合法民宿立意良善，且太管處長期推動大同大禮地區環境教育體驗活動，支持該地區合法建築物申請登記民宿，將洽詢縣府瞭解遭遇問題，並協助部落解決。

由於大同大禮部落交通不便，民眾對建築物「合法使用」並未深入了解，目前受列管違章建築共有3案，因區內皆為可建築用地，案件均屬程序違建，太管處一向以輔導方式辦理，並結合公私部門，深入部落解決問題，透過諮詢服務使管理更加親民有效率。

此外，太魯閣國家公園計畫正辦理第4次通盤檢討，參酌近年新增或修正的原住民族相關法令、政策指導、陳情案、公開展覽、部落說明會等居民及鄉公所提出的建議，並納入研析，後續將陳報內政部國家公園計畫委員會審議。

太管處強調未來將與族人持續溝通，輔導協助部落使其空間及環境更加宜居，且兼顧安全與生計。