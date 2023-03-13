法人分析，王品台灣事業群去年下半年以來營運持續暢旺，中國大陸事業群則因封控清零影響，去年整體營運由盈轉虧。由於王品集團對中國大陸事業群持股約78.12％，相關損益金額並非全額認列，使稅後淨利與每股盈餘回升幅度有所落差。

王品2022年第四季自結合併營收50.11億元，季減1.86％、年減0.58％。稅前淨利1.99億元，雖季減41.64％、但年增達近4.53倍，稅後淨利1.63億元，雖季減42.4％、但年增達1.96倍，每股盈餘2.74元，表現仍持穩高檔。

累計王品2022年自結合併營收183.21億元，年增6.54％、連2年改寫歷史新高。稅前淨利3.7億元、稅後淨利2.58億元，較前年稅前虧損2.58億元、稅後虧損1.72億元大幅轉盈，雙雙回升至近3年高點，每股盈餘5.15元則創近5年高點。

王品2023年1月自結合併營收21.7億元，月增達24.69％、年增達26.7％，改寫歷史新高。稅前淨利2.71億元、稅後淨利2.17億元，雙雙年增達近1.61倍，每股盈餘2.92元，單月即賺贏去年第四季，繳出亮麗成績單。

王品去年第四季台灣事業群受惠國慶連假到聖誕節、跨年聚餐熱絡行情，業績一路旺到年底，帶動營收及獲利較第三季躍升。惟中國大陸事業群卻身處嚴格封控清零狀態，直至年底才放寬，此消彼長導致整體營運較第三季下滑。

而王品今年1月營運繳出佳績，主要受惠台灣春節連假長達10天，中國大陸則因解封後確診數迅速攀升，使聚餐需求因消費者疑慮呈現緩步回升，直至春節連假才回穩至接近疫前狀況。不過，兩岸營益率同步表驗穩健，使1月單月賺贏去年第四季。

王品前2月自結合併營收39.95億元、年增19.46％，續創同期新高。其中，台灣30億元，年增26.11％、亦創同期新高，中國大陸9.94億元，年增3.09％，為近4年同期高點。隨著中國大陸積極提振消費，台灣受惠新品牌及展店動能挹注，集團對營運後市審慎樂觀。