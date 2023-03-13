38歲楊小姐感染新冠後，持續出現疲倦、腦霧、心悸、全身痠痛等症狀長達5個多月，曾進行心臟檢查並服用中西藥，雖報告顯示正常，症狀卻持續，經長安醫院求診發現缺乏維生素及粒線體功能異常，經改變生活習慣、口服及靜脈營養調養後，症狀明顯改善，恢復正常生活和工作。

長安醫院神經內科醫師陳惠萱說，新冠後遺症的症狀多元，可能是免疫系統大亂、發炎嚴重或粒線體功能異常等原因所致，許多屬於功能上的混亂而非器官有器質上的病變，因此不易辨識；透過功能醫學的評估，有助於了解原因，了解各個系統需要的營養調養，幫助調整失衡的系統。

陳惠萱解釋，功能醫學強調每個人的個體化差異，透過檢查了解人體代謝、防禦、營養、毒素、能量等狀況，考慮個人的環境、飲食和生活習慣，制定出個體化的治療計畫。因此，當身體感到不適但檢查結果都正常，並且已經排除器官結構性的問題，就可以考慮進行功能醫學評估。

陳惠萱表示，一般來說新冠感染急性期約1個月症狀會改善，但部分患者仍持續出現各種症狀，可能持續數月。症狀包括神經系統的問題，像是失眠、疲勞、記憶力減退、頭痛等，還可能影響到呼吸道和心血管系統，導致心悸、呼吸急促、胸部悶痛、全身疼痛等不適症狀。

陳惠萱指出，目前研究顯示，女性、年長者、患有慢性疾病或在確診時有嚴重呼吸道症狀的人，患有新冠後遺症的機率較高。建議飲食避免過度油膩，多攝取高品質蛋白質、蔬菜和維生素、植化素等，多喝水，充足睡眠，適量運動和情緒調節，有助早日康復。