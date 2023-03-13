目前市場對於聯準會3月升息50個基點的預期大幅降溫，現在的關注焦點將放在周二公布通膨數據上。
高盛提出最新預測，稱不再預期聯準會將在3月會議做出任何升息決議，美元指數一度下挫0.55%，來到近一個月低點103.67；稍早前報103.92。
目前市場認為聯準會維持利率不變的可能性接近33%，而3月升息 25個基點的可能性為67%。相較之下，在矽谷銀行倒閉之前，市場預計聯準會升息50個基點的可能性高達70%。
周一美元下跌，美國政府出手為矽谷銀行（SVB）突然倒閉的衝擊止血，市場預期聯準會在升息方面可能更加謹慎，立場可能變得不那麼激進。
目前市場對於聯準會3月升息50個基點的預期大幅降溫，現在的關注焦點將放在周二公布通膨數據上。
高盛提出最新預測，稱不再預期聯準會將在3月會議做出任何升息決議，美元指數一度下挫0.55%，來到近一個月低點103.67；稍早前報103.92。
目前市場認為聯準會維持利率不變的可能性接近33%，而3月升息 25個基點的可能性為67%。相較之下，在矽谷銀行倒閉之前，市場預計聯準會升息50個基點的可能性高達70%。
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