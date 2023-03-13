法務部

宜蘭地院今審理宜蘭縣長林姿妙涉貪案，林批評廉政官在偵查過程有丟卷宗、拍桌，疑有不當詢問取供等情事，法務部廉政署回應，偵訊過程全程錄影錄音，遵守正當法律程序，沒有不當詢問取供，籲請當事人或外界勿做無謂揣測或於訴訟外影響輿論，徒增社會紛擾，影響公平審判。

廉政署表示，廉政官詢問過程，均告知當事人保持緘默之訴訟防禦權，並給予當事人適當休息，在確認當事人身體狀況可以接受詢問之情況下進行詢問，詢問過程亦全程落實刑事訴訟法錄音、錄影之規定。

且當事人受詢問過程中亦有委任律師陪同，並視當事人要求，給予獨立律見之空間，經當事人與辯護人審視筆錄真實無誤後，始簽名捺印在案，全程恪遵正當法律程序。

廉政署強調，本案已進入審判階段，基於尊重司法，對於本案相關當事人之辯解，廉政署將於審判過程中配合檢察官公訴舉證所需之事項，一一釐清相關事實。籲請訴訟當事人或外界勿做無謂之揣測或於訴訟外影響輿論，徒增社會紛擾，影響公平審判。