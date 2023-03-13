台南遠東香格里拉飯店「遠東Cafe'」自助餐廳3月15日至31日推出「義食．味旅」饗宴，由飯店義籍行政主廚歐瑪（Omar Ugoletti）親獻家鄉經典料理，其中並有新鮮現做義大利麵，消費者可自行選擇主廚獨門醬汁客製化搭配，風味十足、別具特色，傳遞「簡單，自然健康美味」。

歐瑪擅長使用低溫烹調技法詮釋食材純粹美味，二十多年的廚藝生涯，旅居歐洲、澳洲和亞洲，並在奢華酒店和米其林星級餐廳紮實豐富的歷練。「義食．味旅」最大的亮點，就是「新鮮現做義大利麵」，以杜蘭小麥粉、義大利「00」號通用麵粉，加入雞蛋混合，經反覆折疊與揉捏麵糰至一定筋度下麵團時會緩慢回彈。「觸感必須像觸摸耳垂般的柔軟細膩」Omar說，壓平後再放入製麵機手動切割為「經典手工麵」及「寬帶麵」。以新鮮墨魚汁拌入麵糰，製成帶有天然烏黑色澤的「手工墨魚麵」，手工現做麵條過程繁複且耗時，濕度、時間跟厚薄度都是關鍵，有別於坊間販售的義大利麵，口感Q彈、有嚼勁且帶有清新小麥香氣。

手工義大利麵搭配Omar主廚自製五款醬料，風味更是一絕！分別為以番茄為基底加入鮮蝦、烏賊、鯛魚燉煮的濃郁海味「番茄海鮮醬」；將番茄、胡蘿蔔、洋蔥快炒後，與牛絞肉慢火燉煮出經典鹹香「波隆那肉醬」；特選白酒、迷迭香、百里香等香料調味鴨胸，再搭配番茄、黑橄欖與高湯熬製出香氣四溢「番茄橄欖鴨香醬」；極簡美味「培根蛋黃醬」及清爽順口「義式青醬」為饕客帶來最道地的用餐體驗。

除「新鮮現做義大利麵」與「主廚自製醬料」外，「義食．味旅」饗宴還有別具特色的經典料理，包含義大利國民美食「披薩餃」，獨特半月造型包裹火腿、番茄、蘑菇等內餡與特製醬汁進爐窯烤，風味多層次。源自羅馬傳統名菜「脆皮豬肉捲」，以油花分布均勻的梅花豬肉醃製後，經低溫烹調、風乾、爐烤等繁複工序，外層酥脆，。香辣帶勁「義式憤怒醬肉丸」靈魂在於那迷人醬汁，主廚選用辣椒、大蒜、櫻桃番茄和橄欖油等香料秘製而成，淋上手工Q彈肉丸相當對味。另有海味十足的「香辣番茄淡菜」與「烤鱸魚馬鈴薯」。