67歲的黃先生，30年前被診斷出青光眼，起初他並不相信。後來雖開始治療，但在幾年前偶然遮住左眼，才驚覺右眼視力已大受影響。經藥物治療及數次手術，眼壓仍忽高忽低，直到今年初接受了微創青光眼手術，眼壓才明顯穩定下降。

青光眼已是國人排名第二的失明原因，且患者人數逐年上升，台北榮總眼科部主任級主治醫師劉瑞玲指出，傳統認為青光眼是中老年人的疾病，但近年罹患原發開放性青光眼的年齡層有下降趨勢，其中不乏在青壯年就嚴重到需要手術治療者。

劉瑞玲表示，眼球內每天會生成一定水分，當水分無法排除時，眼壓會增加並壓迫視神經，造成視神經受到傷害。然而，由於兩眼視野大部分重疊，其中一眼出現問題時有另一眼的視力補償，不容易察覺，因此大部分患者常誤認「眼睛很累」或「眼鏡度數不夠」。

劉瑞玲提醒，民眾應遵守「三要三不要」以遠離失明危機。（台灣青光眼關懷協會）

直到視力模糊不清求診時，才發現罹患青光眼且視野已嚴重缺損，也讓青光眼被冠上「視力小偷」之稱。劉瑞玲說，青光眼的可怕之處在於對視神經的傷害是不可逆的，等到開車某個角度視野看不到、下樓梯容易踩空、看書不能連貫等，已是晚期或末期病人，視野嚴重缺損。

三軍總醫院青光眼專科主任呂大文表示，約有三到四成患者覺得不對勁時就醫視野已嚴重受損，很可能三到五年就面臨失明危機，因此一定要有積極治療的正確認知。

呂大文建議，初期的青光眼治療建議使用眼藥水，但高達四分之三患者會自行停藥，順從性不佳，目前除了眼藥水、青光眼有雷射、手術等多元治療方式，鼓勵患者可多與醫師討論、選擇適合自己的治療方式。

他說，部分患者即使多年使用眼藥水治療，眼壓還是忽高忽低、控制不穩，這時建議考慮手術治療，不過臨床發現，許多患者對手術抱持誤解，例如「動手術眼睛會瞎」、「好像會很痛」、「傷口很大、需要很久才能復原」等，容易一拖再拖，造成病症嚴重惡化。

呂大文指出，目前青光眼已有多元治療可選擇，患者可多與醫師討論。（台灣青光眼關懷協會）

呂大文指出，傳統手術利用組織切割製造引流通道，微創手術則是在眼球上製造微小傷口後置入一個迷你引流管，加強房水的排出，達到控制眼壓，比起傳統手術，微創手術傷口較小、手術後的不適感明顯較輕微，且手術時間較短，約10到15分鐘完成，術後即可回家，復原期相對較快，多數患者於術後也無需再點眼藥水，替無法透過藥物穩定控制眼壓的患者提供新選擇。