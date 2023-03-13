我國籍「昇豐128號」漁船於2月18日在太平洋公海失聯，海巡署台南艦日夜搜尋，圖為夜間搜尋情形。（海委會提供／林瑞益高雄傳真）

我國籍「昇豐128號」漁船於2月18日在太平洋公海失聯，海巡署台南艦歷經16天的搜尋未果，於3月9日返航。海洋委員會主委管碧玲與海巡署長周美伍今（13）日到高雄港慰勉台南艦同仁。海委會表示，將持續透過海巡署派駐印尼及菲律賓人員協調該國搜救單位留意該船訊息。

海巡署於2月20日接獲東港漁業電台通報「昇」船，船上6人，1台籍、5印尼。該船於2月18日在太平洋公海海域失聯，最後發報位置為距鵝鑾鼻東南方806浬，帛琉馬拉卡港西北方414浬。

因位處我國搜救責任區外，國搜中心立即依其規定，透過外交及國際搜救管道，協請美方就近搜尋；漁業署也協調附近海域的我國籍漁船協助搜尋。另海巡署於2月24日加派線上巡弋的偉星艦前往台菲海域協尋，台南艦則於2月25日10時完成整補後航往「昇」船失聯海域全力搜尋，雖逢海象惡劣，但兩艦都盡全力擴大搜尋。

搜救期間，台南艦雖尋獲數件漂流物，但都不是失聯的「昇」船之物，另美方及菲方共派遣定翼機6架次投入擴大搜尋，海巡署也透過帛琉及印尼等國搜救單位，加強留意「昇」船資訊，並請漁業署持續聯繫附近友船加入協尋。

台南艦歷經226小時、4008浬航程搜索未獲後，搜救海域面積約2萬9750平方公里，考量目前整體巡防勤務能量，於3月9日返航。

海洋委員會表示，將持續透過海巡署派駐印尼及菲律賓人員協調該國搜救單位留意該船訊息，我方也持續由台菲海域勤務艦船併同協尋，俾倘獲知有關具體訊息時即啟動救援工作。