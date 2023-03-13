現代人除了減重外，還擔心血糖過高，營養師表示，要穩定血糖，可吃4種經研究證實能穩定血糖的食物，包括富含Omega-3的魚類、鷹嘴豆與紅薏仁、南瓜與南瓜子、柑橘類水果。

營養師李婉萍在其臉書粉專上表示，若要預防高血醣、糖尿病上身，飲食上可多吃4種經研究證實能幫助血糖的食物，分別如下：

1. 富含Omega-3的魚類：

魚類是攝取優質蛋白質的良好來源，蛋白質能延長飽足感時間，也讓餐後血糖不急速上升。美國糖尿病協會曾建議，糖尿病患者每周可吃至少2次富含Omega-3脂肪酸的鮭魚或沙丁魚。一餐魚的份量約2個手掌大，種類推薦鮭魚、鯖魚、秋刀魚。

2. 鷹嘴豆、紅薏仁：

鷹嘴豆、紅薏仁屬於全穀雜糧類，但有水溶性膳食纖維和抗性澱粉，能減緩消化速度，穩定餐後血糖值，份量一餐約為煮熟200~250公克。

3. 南瓜及南瓜子：

南瓜本身即為含豐富膳食纖維的全穀雜糧類，南瓜籽除了有膳食纖維外，還富含鎂和有益人體的脂肪酸，兩者都有助控制血糖。建議份量為南瓜子一天一湯匙。

4. 柑橘類水果：

雖然許多柑橘類水果頗甜，但有研究顯示柑橘類水果除了含有纖維外，還有多酚物質、黃酮類化合物「橙皮苷」、「柚皮素」，有助控制血糖。美國糖尿病協會將柳橙、橘子、檸檬、柚子、葡萄柚等水果列為糖尿病超級食品。