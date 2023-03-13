聯強去年第四季四大業務營收，商用加值單季營收385億元，年增19%，占34%；資訊消費359億元，年減38%，占32%；通訊41億元，年減16%，占4%；半導體330億元，年增14%，占30%。

聯強去年全年四大業務營收，商用加值單季營收1257億元，年增17%，營收比重占30%；資訊消費1449億元，年減13%，占34%；通訊157億元，年減5%，占4%；半導體1383億元，年增16%，占32%。

聯強強調，去年九月底庫存高檔後，目前庫存水位已明顯去化降低，庫存天數目前52天，公司目標降至45-50天。今年度前2月營運確實冷，四大業務上半年看法，近幾年成長大的商用前二月營收略微成長，消費性產品仍最弱，手機較持平；論今年狀況，商用、半導體成長動能看好，通訊估會小幅成長，然消費性恐非常辛苦，減幅會大一點。

聯強提到，大陸市場疫情封閉三年，開放後應會刺激消費，大陸政府也會推動內需，公司對此有高度期待，雖然目前為止熱度仍有點慢，但公司也認為，後續還是可期，對大陸業績貢獻有拉抬效果。

聯強預估，今年毛利率看法樂觀，過去幾年已經非常穩定站在4%水準，商用跟半導體領域看好，而消費性占比會往下滑，商用有助於毛利率表現。毛利率四大業務排序，最好在商用，會比平均值更佳，隨後是通訊、資訊不分上下，最後為半導體，會低於平均。

展望第二季，第一季進入尾聲，狀況恐非常辛苦，加上去年第一季基期高，單季將看到較大的年對年降幅，但預估第二季有望會慢慢回穩，下半年應該會恢復成長動能，大幅成長仍需仰賴下半年。近兩年營收上下半年均勻，但今年第一季會有較大落差，今年上下半年占比，估占比42%:58%、43%:57%。今年整體狀況預估維持小幅度成長，再度挑戰年營收新高紀錄。