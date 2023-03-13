為幫助偏鄉兒童獲得更好的教育環境與資源，台北文華東方酒店將2022年耶誕節愛心義賣國王派之淨所得共35萬元，捐贈予「PUZANGALAN（希望）兒童合唱團」，日前亦邀請合唱團孩子們蒞臨酒店享用酒店廚藝團隊精心安排的餐點，並在行政西點主廚趙崇曦與點心房同仁的帶領下一起體驗餅乾製作，度過愉快難忘的午後時光。

文華東方酒店集團將企業社會責任視為酒店文化核心之一，持續致力於社區服務與為環境保護貢獻一己之力。透過全球各城市文華東方酒店同仁的努力，身體力行支持全球性議題與回饋社區。台北文華東方酒店響應集團對於企業社會責任的願景，每年持續於歲末年初，在文華餅房推出「分享愛」慈善義賣，並捐出義賣所得支持公益。

今年酒店將烘焙主廚康豐柚師傅巧手打造的冠軍國王派作為愛心義賣，其販售所得捐贈予「希望兒童合唱團」，盼幫助偏鄉原住民兒童獲得更好的學習環境與資源。合唱團執行長蔡義方老師表示，收到的捐款款項將用作孩子們的助學費用，以及2023年度海外比賽的旅遊經費，希望孩子美麗的歌聲讓更多人聽見。