陸委會主委邱太三今天在立法院回答立委質詢時表示，兩岸在對等互惠互利的前提下，開放自由行當然沒有顧慮，並強調我方從未禁止陸客來台。「我方從未禁止陸客來台」，是嗎？邱太三主委已經不是在模糊焦點了，而是信口雌黃，在國會殿堂上竟然也敢對立委公然說謊。

眾所周知，2020年初大陸新冠疫情爆發，武漢於當年1月23日宣布封城。根據內政部移民署網站2020年1月22日發布的新聞稿：「移民署為配合防疫政策及確保國人健康，已針對觀光局所提供預計於1月底前來台團體旅遊之武漢團共計24團429人，辦理廢證並通知我方接待旅行社協處，同時即日起暫停核發武漢旅遊團的入境許可，嚴防疫情蔓延擴散。」

隨著疫情從武漢向其他省市蔓延，內政部移民署陸續公布消息，2020年2月2日起將廣東省列入二級流行地區，限制陸籍人士來台；2020年2月3日起將浙江省溫州市列為二級流行地區，限制陸籍人士來台；2020年2月5日起浙江省列為二級流行地區，限制陸籍人士來台。2020年2月5日發布新聞稿稱，「有關自中港澳地區入境之規定，中央流行疫情指揮中心補充說明如下：二、中國大陸人士：暫緩入境。」至此，大陸旅行團赴台遊完全被切斷，至今尚未恢復。

至於陸客赴台自由行，則是陸方單方面中止。2019年7月31日，大陸文化和旅遊部突然發出公告，「鑒於當前兩岸關係，自8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。」大陸國台辦發言人馬曉光2019年8月1日發布新聞稿解釋，「民進黨當局不斷推 進台獨活動，不斷煽動對大陸的敵意，挑動兩岸對立，嚴重破壞了大陸居民赴台個人遊試點的基礎和條件。」

本報記者曾於2020年12月30日的大陸國台辦記者會上提問，「從2019年8月開始，大陸暫停民眾赴台自由行，什麼時候可以解禁？」發言人朱鳳蓮回應，要破解這個問題，還是得回到「九二共識」的正軌上才能解決。

經由上述時間脈絡的梳理，可以清楚得知，大陸旅行團赴台遊，是內政部移民署於2020年2月5日公告停止。陸客赴台自由行，則是陸方於2019年8月1日公告暫停。

在兩岸各界呼籲恢復民間交流的呼聲當中，恢復觀光旅遊成為各界最期待的一件事。不僅因為大陸民眾疫情3年無法出遊，來過台灣的陸客，對台灣的美食小吃、濃厚的人情味魂牽夢縈，台灣的觀光、旅遊、航空業者也急需源頭活水，協助產業重新煥發生機。

但現在不但卡在台灣尚未開放大陸團客，陸方也尚未解禁大陸團客赴台。3月10日，大陸文化和旅遊部官網公布了關於試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家（第二批）出境團隊旅遊業務的通知，宣佈將自3月15日起，開放中國前往第二批40個國家的出境跟團游和「機＋酒」業務。截至目前為止，大陸一共開放60個出境遊目的地國家，但就是不包含台灣。

既然兩岸都有意向恢復民間交流，為何在恢復觀光旅遊上，雙方都在等對方跨出第一步？這又不是國中生在談戀愛，互有好感的兩人，誰先說「我愛你」就輸了，這是對彼此都有助益的好事，先向前跨出一步，主動遞出橄欖枝又有何妨？