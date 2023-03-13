去年底以1萬餘票惜敗的國民黨屏東縣長候選人蘇清泉向屏東地院提起選舉無效之訴，經屏東地院合議庭評議後，裁定將勘驗12個投開票所票匭，對此，屏東縣長周春米表示，尊重法院裁決，但呼籲要回歸理性。

周春米表示，尊重法院裁決，也會配合辦理，但期待對手既然提出司法訴訟，就要相信司法，隨著驗票結果出爐，讓社會回歸日常平靜。

她強調，司法是獨立的，不可能滿足個人私慾、期待，同時也呼籲回歸理性，不要挑起對立。她會持續專心推動縣政，讓屏東越來越好。