檢調13日兵分多路前往澎湖縣政府、澎湖縣議會、車船處、消防局湖西分隊等單位搜索，據悉澎湖縣府、議會多名主管遭到約談都被約談，就連6連霸議長劉陳昭玲也遭到約談，該查緝行動已震撼澎湖地方政界。

據悉，檢調之前已掌握部分事證，發現澎湖地方「喬事」十分嚴重，經過長期蒐證並前往台灣約談重要證人後，決定在今日收網；據側面了解，該案由澎湖縣調查站、台灣廉政署聯合偵辦，目標疑似指向議長劉陳昭玲等人，截至記者發稿為止，議長與陳姓秘書仍在澎湖縣調查站偵訊中。

調查人員是在上午8點展開搜索行動，為慎重起見，特別在政風人員陪同下，先行向澎湖縣長陳光復知，然後進入建設處、車船處、議會、消防局等辦公室，整個過程相當平順，各單位人員、索要資料也平和交出。

據了解，案件指向部分單位的臨時人員聘用，可能涉有行賄與收賄的弊端，不過據知情的退休議員表示，澎湖地方小，議會高層對於縣府人事案件適度「關心」很正常，以6連霸的劉陳議長，她不會笨到去親自處理這個區塊。