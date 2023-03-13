雞蛋荒，家禽產業鏈，成為話題。據內政部實價登錄揭露，彰化縣二林鎮斗苑路的一處雞舍，建坪493.8坪，地坪1,719.1坪，去年5月時，以總價4,260萬元的易主，該筆交易高達8位數的價碼，不僅榮登二林鎮2022年的房地交易總價王，也是彰化縣去年總價最高的雞舍相關房地交易案。

根據農委會最新畜禽統計調查結果，彰化縣是全國雞禽飼養規模最大的縣市，全縣飼養雞隻將近2,800萬隻，比台灣總人口還多！因此，雞舍交易也相對活絡。

台灣房屋彙整彰化實價登錄雞舍相關交易，近兩年總價最高的雞舍，在芳苑鄉芳頂路雞舍，建坪近1,963坪、地坪逾1,320.4坪，以總價6,420萬元高價稱冠。

埔鹽鄉好金路雞舍，總價亦站上6,000萬元之譜，躍近兩年亞軍；伸港鄉汴頭路雞舍地坪較小，僅572坪，則以5,000萬元屈居第三。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐13日表示，顧慮到畜牧衛生及生產品質，雞舍、養雞場等畜牧場，依照法規都設有最小面積限制，加上養雞還須建置禽舍、廢水處理及堆肥舍等設施，對土地的需求強烈，因此，諸如禽舍、牛豬舍之類的畜牧場，多半在鄉間郊區，具「建坪廣大，地坪開闊」的特色，通常也都是連同設備整包出售，所以，畜牧場相關交易，常常攻佔中南部農牧重鎮的高總價交易榜。

近兩年，不計離岸的彰濱工業區，彰化縣本土建坪逾千坪的房地交易，共計10件，其中就有5件，屬於雞舍相關交易，占比達一半，顯見雞舍乃是彰化縣大型房地交易的要角，其中又以芳苑鄉進榜交易最多。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，畜牧業講求生產規模，具有鮮明的產業群聚效應，以芳苑為例，全鄉的飼養雞隻數量達1,100萬隻，足足是鄉內人口的314倍，所以，有意擴大經營規模或新投入養雞業的買家，常會前往中南部鄉間尋覓「雞」會，使雞舍成為當地高總價房地交易常客。

陳定中強調，除彰化縣之外，雲林、嘉義、台南及屏東等禽畜飼養大縣的郊區，也不乏雞禽飼牧的物件待售，且因物件的土地持分可觀，所以，總價基本上都從千萬元起跳。不過，畜牧場址的設置，須與既有住宅區保持相當距離，買家購入前，應留意地點，是否符合設場規範。