缺蛋亂象網路熱議，但綠營側翼網軍試圖帶風向粉飾太平，粉專「盾牌牙醫史書華」日前甚至說「缺蛋？還是缺腦？」結果疑似遭檢舉到被臉書下架，甚至開分身帳號也被紅標，讓國民黨台北市議員鍾沛君忍不住喊「天道好輪迴，蒼天饒過誰，爽啦！」沒想到史書華竟然回嗆說「我也不會在妳癌症復發時說這句話，太低俗」，讓鍾沛君傻眼直呼「牙醫只是工作，側翼才是本體」，網友也怒批「攻擊別人病史真的是不入流！」

鍾沛君8日在臉書表示，最初在臉書上公告「缺蛋」的店家，屢屢遭側翼攻擊怒嗆「假消息」、「帶風向」，又是一派網軍出征，寸草不生的兇狠樣。「缺蛋就是事實！連民進黨政府都無法再狡辯！」她強調，卻還是有專賣掏寶貨的「貼牌牙醫」之流，亂嗆什麼「缺蛋、還是缺腦？」，將缺蛋問題歸咎於人民自己恐慌，千錯萬錯都不是民進黨的錯。她曝結果：如今史書華的粉專疑似被大量檢舉，遭臉書永久下架。

鍾沛君直呼：「所謂天道好輪迴，蒼天饒過誰？爽啦！」沒想到史書華不知用哪個帳號竟又跑來留言反嗆，標記鍾沛君說「我也不會在你乳癌復發的時候說天道好輪迴，蒼天饒過誰，或是停辦228紀念日。這些都太低俗了，但如果您身體不舒服，我一定會送花給您的。」

這番言論意味明顯，鍾沛君今(13日)發文反擊表示：很難想像一位醫師，跟人筆戰時竟然會攻擊別人的病史，「但也許是我的問題，牙醫只是工作，側翼才是本體。但不得不說，其實當年我病變的患部在肺，並非乳癌。」她酸說，淘寶華可能平常貼牌貼習慣了，以為病灶也能貼牌轉生。就像他賣淘寶貨，貼了新牌就聲稱是什麼精品，還要加個幾倍價之「台灣價值變現術」。

北市議員游淑慧留言：「太惡質了！」網友也批「攻擊別人病史真的是不入流」、「好缺德」、「台灣現在什麼都缺，就不缺一堆塔綠斑」、「雙標人正常發揮」、「塔綠班最喜歡這樣的人啊！」、「真的很惡劣」、「好好的牙醫不當要當側翼」、「所以他被紅標是不是剛好而已？」