因路線規畫、推動時程等問題爭議不斷的台中捷運藍線，綜合規畫今年2月20日通過交通部審查，台中市政府交通局依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」意見做修正及補充後，今天再度提報中央審查，並呼籲行政院儘速審查並通過，讓中捷藍線能早日動工、通車。

交通局長葉昭甫表示，台中市府依照委員會的建議，針對行政院2018年核定的可行性研究與相關財務問題作補充說明，其中主要是加強中捷藍線綜合規畫的財務風險控管、增加經費屬可控因素的部分由地方政府負擔，以及提升本業、業外收入。

葉昭甫強調，市府重新估算經費，同時檢討本業收入及相關開發收入等，並在綜合規畫書中如實反映營造物價變動的幅度，避免因低估經費導致未來設計困難、工程招標風險等，其中並掌握未來財政負擔及自償、非自償的資金籌措。

其實，為縮短中捷藍線的推動時程，市府針對都市計畫變更部分，今年1月起舉辦45天公開展覽計畫，另也於去年底啟動基本設計作業及其專案管理，只要中央通過綜合規畫審查，即可將建設經費呈報公懲會審議並進入細部設計階段，葉昭甫表示，市府積極配合審查流程，盼爭取行政院儘速核定。

台中捷運藍線西起台中港、東至台糖生態園區，全長24.78公里，沿台灣大道共計畫設置20座車站、1座機廠，是串連台中東西側、連結新舊市政中心的重要交通建設，將與捷運綠線形成十字軸線捷運路網。